В Тобольске несколько дней ищут 78-летнего мужчину

17:00 01 ноября 2019
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Полиция разыскивает без вести пропавшего Мавлятшу Мухаметдинова. 29 октября 78-летний мужчина ушел из дома в микрорайоне Менделеево.

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы прямые, седые, стрижка короткая, размер обуви 39–40.

На нем была летняя серая кепка, синяя спецовка со светоотражающей полосой на спине, синяя клетчатая рубашка, синяя футболка с оранжевым воротником, серяя футболка с надписью "В 40 жизнь только начинается", трико х/б синего цвета, сапоги резиновые (снизу резиновые черного цвета, поверх ступни из матерчатой ткани черного цвета в белую клетку).

Информация принимается по телефонам: (3456) 399-744, 399-748 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть: 793-023 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: без вести пропавшие , поиски
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