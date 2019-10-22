Ялуторовчанин опустошил ящик для пожертвований у мечети

В Ялуторовском районе полиция задержала местного жителя, совершившего кражу на территории мечети.

34-летний мужчина гвоздодером сорвал навесной замок с ящика для пожертвований и вытащил оттуда 3700 рублей. На допросе ялуторовчанин рассказал, что с этими деньгами собирался сходить в магазин за продуктами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.