Ялуторовчанин опустошил ящик для пожертвований у мечети

В Ялуторовском районе полиция задержала местного жителя, совершившего кражу на территории мечети.
34-летний мужчина гвоздодером сорвал навесной замок с ящика для пожертвований и вытащил оттуда 3700 рублей. На допросе ялуторовчанин рассказал, что с этими деньгами собирался сходить в магазин за продуктами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru