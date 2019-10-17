В Тюменском районе больше трех недель ищут пропавшую пенсионерку

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

МО МВД России "Тюменский" ищет без вести пропавшую Галину Соколову. 24 сентября 75-летняя женщина в 14 часов ушла из дома в СНТ "Лесник -2" Тюменского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75–80 лет, рост около 175 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые прямые, средней длины.

Особые приметы: плохо видит на один глаз, носит зубные протезы, над бровью шрам от ожога.

Была одета: фуражка белого цвета, телогрейка темно-синего цвета, брюки бордового цвета, резиновые сапоги темного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Соколовой, просят сообщить в МО МВД России "Тюменский" по телефонам: (3452) 30-02-02, 30-13-67, дежурную часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.