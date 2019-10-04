Тюменского дачного вора задержали в соседней области

В конце августа в Тюмени в полицию с сообщениями о кражах стали обращаться жители загородных домов. Все кражи произошли в одном дачном кооперативе. Как оказалось, злоумышленник всё это время жил там же.

Полиция разыскала вора в городе Калачинске Омской области. 40-летний безработный мужчина приехал в Тюмень на заработки и обосновался в дачном сообществе, где в течение лета похищал ценное имущество и сдавал его в комиссионные магазины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.