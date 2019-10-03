Пришел проверить сантехнику: в Ишиме убили и ограбили пенсионерку

В городе Ишиме обвинения предъявлены двум местным жителям, совершившим разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку. Женщина погибла от рук одного из злоумышленников в своем доме.
Раньше ишимец менял сантехнику у нее дома. Вместе со знакомым он решил похитить у пожилой женщины деньги. Мужчина зашел в квартиру пенсионерки якобы для того, чтобы проверить сантехнику. Из ванной он позвал женщину, и когда она подошла, толкнул ее на пол и дважды ударил по голове. От полученных ран она скончалась. После этого сообщник проник в квартиру и похитил деньги, лежавшие в книге — 162 тыс. рублей.
Злоумышленники были задержаны, они обвиняются по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), а напавший на пенсионеру — еще и по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). Они заключены под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Фото: СУ СКР по Тюменской области
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