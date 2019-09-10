В Тюмени частный детектив предстанет перед судом

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, занимающегося частным сыском. Детектив обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий.

К частному детективу обратился владелец салона красоты, который подозревал своих бывших сотрудников в продаже клиентской базы данных.

Детектив незаконно получил информацию о частной жизни одной из бывших сотрудниц салона и членов ее семьи. Он передал заказчику сведения о месте регистрации, номерах мобильных телефонов, о действующих и ранее выданных паспортах, о движении денег по банковским счетам. За оказанную услугу детектив получил 120 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность.