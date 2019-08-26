В Тюмени детектива будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни

В областном центре частный детектив обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей.

К детективу обратился владелец одного из тюменских салонов красоты и попросил его проверить бывшую работницу на предмет пропажи клиентской базы салона.

Без судебного решения через неизвестных лиц детектив получил информацию о телефонных сообщениях женщины и передал их клиенту за вознаграждение в 25 тыс. рублей. За 95 тысяч рублей заказчик получил от детектива сведения о месте жительства, имуществе и банковских счетах бывшей работницы.

Деятельность детектива была пресечена следователями регионального СКР и сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело, вскоре 42-летний тюменец предстанет перед судом.