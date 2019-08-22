Тоболяк расплатился с таксистом украденным пылесосом

На жителя села Байкалово Тобольского района завели уголовное дело за кражу имущества у тещи, частью которого он расплатился с таксистом.

Вместе с женой мужчина приехал в микрорайон Сумкино и решил остаться у матери супруги, которая была в отъезде. Ключей от квартиры у пары не было, поэтому они выбили окно. Перед отъездом тоболяк похитил оттуда ноутбук и пылесос. Пока жена спала, он поехал в город, расплатился пылесосом с таксистом, а ноутбук сдал в комиссионный магазин. Его теща обратилась в полицию. Мужчина был задержан и доставлен в полицию, ему грозит уголовная ответственность.