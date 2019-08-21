В Заводоуковске судят жительницу Новосибирска, которая обокрала дом под видом покупательницы

10:43 21 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Заводоуковске перед судом предстанет жительница Новосибирска, которая похитила ценные вещи из дома, пока осматривала дом под предлогом его покупки.

Женщина освободилась из мест лишения свободы и приехала в Тюменскую область. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже в Заводоуковске двухэтажного кирпичного дома с большой жилой площадью. Под предлогом покупки жилья она со своими знакомыми прошла в дом. Пока хозяйка показывала знакомым второй этаж дома, женщина в комнате на первом этаже похитила золотые украшения на общую сумму свыше 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: кража
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