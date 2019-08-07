В Тюмени поймали безработного похитителя велосипедов

В областном центре в июле и в первые дни августа в полицию поступали сообщения о кражах велосипедов. Транспорт пропадал из подъездов жилых домов. Вор был задержан, доказана его причастность к девяти кражам.

Безработный 40-летний житель Тюмени сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что наугад выбирал дом и проверял все подъезды. Если там не оказывалось велосипедов, то он шел в соседний двор. Тросики на защитных устройствах злоумышленник перекусывал плоскогубцами.

По фактам краж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.