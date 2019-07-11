Продавец фруктов решил подзаработать на сдаче в металлолом столбов с кладбища

12:03 11 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

В Ярковском районе задержан тюменец, похитивший 34 металлических столба с кладбища. Заявление в полицию написал глава Дубровинского сельского поселения.

По горячим следам вора полицейским не удалось задержать - было решено подождать, когда он вернется за оставшимися столбами. Когда он вновь появился на кладбище, местные жители позвонили участковому. Капитан полиции задержал подозреваемого, когда тот грузил в свой автомобиль шесть выкопанных столбов.

Как выяснилось, 29-летний мужчина работает продавцом овощей и фруктов, но выручка с продаж небольшая, поэтому решил сдавать металл. С начала июня он  вывозил с кладбища по 5-6 металлических столбов высотой 1,7 метра и сдавал в Тюмени на металлобазу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, решения суда подозреваемый будет ждать под подпиской о невыезде.

Теги: кража , уголовная ответственность , Ярковский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019