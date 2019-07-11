Продавец фруктов решил подзаработать на сдаче в металлолом столбов с кладбища

В Ярковском районе задержан тюменец, похитивший 34 металлических столба с кладбища. Заявление в полицию написал глава Дубровинского сельского поселения.

По горячим следам вора полицейским не удалось задержать - было решено подождать, когда он вернется за оставшимися столбами. Когда он вновь появился на кладбище, местные жители позвонили участковому. Капитан полиции задержал подозреваемого, когда тот грузил в свой автомобиль шесть выкопанных столбов.

Как выяснилось, 29-летний мужчина работает продавцом овощей и фруктов, но выручка с продаж небольшая, поэтому решил сдавать металл. С начала июня он вывозил с кладбища по 5-6 металлических столбов высотой 1,7 метра и сдавал в Тюмени на металлобазу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, решения суда подозреваемый будет ждать под подпиской о невыезде.