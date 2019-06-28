Тюменский насильник отправился в тюрьму на 21 год за преступление 9-летней давности

В Тюмени к 21 году заключения приговорен 41-летний рецидивист, который 9 лет назад сильно избил случайную знакомую, изнасиловал ее и бросил умирать на морозе.

28 июня 2019 года Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя г. Тюмени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как следует из материалов уголовного дела, в 2002 году мужчина был приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство, но уже в июне 2009 года условно-досрочно освободился.

Следующее преступление он совершил в марте 2010 года. На улице Полевой он познакомился с выпившей женщиной и пошел провожать ее Зареку. По дороге пили спиртное. У моста Влюбленных он сильно избил спутницу, причинив ей тяжкий вред здоровью, и изнасиловал. После этого оставил потерпевшую на снегу и ушел домой. Женщина замерзла. Преступление осталось нераскрытым.

В январе 2011 года мужчина на улице избил и изнасиловал еще одну женщину, она тоже замерзла. В сентябре того же года он изнасиловал другую женщину и топором проломил голову знакомому. От полученных ран он скончался. В этот раз преступник было осужден к 7 годам заключения, причем срок вновь снизили до 6 лет 10 месяцев.

В июле 2018 года он освободился, а в феврале 2019 года снова задержан. Выйти на насильника помогла федеральная база данных геномной информации, сформированная из накопленных данных ДНК, полученных в результате производства судебных экспертиз, экспертных исследований. Геномный профиль задержанного совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование тюменки в 2010 году.

Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор Тюменской области Владимир Владимиров. Суд согласился с мнением прокурора и приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В его действиях установлен особо опасный рецидив. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.