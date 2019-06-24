Тоболяк решился на кражу из роддома, не получив расчет за работу

Лазерное оборудование и два перфоратора вынес 31-летний мужчина из Перинатального центра Тобольска. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования полицейские установили, что в роддоме группа рабочих осуществляла ремонтные работы. Уходя, они оставляют инструменты в специально выделенной комнате. Задержанный также ранее там работал, но, не получив заработную плату, уволился, а позже решился на кражу.

Ночью ранее судимый тоболяк проник в комнату и вынес инструменты. Похищенные он сначала спрятал недалеко от места происшествия в лесном массиве, чтобы затем забрать их для личного пользования, но не смог довести дело до конца. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в полиции.