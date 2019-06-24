Тоболяк решился на кражу из роддома, не получив расчет за работу

17:18 24 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn.pixabay.com

Лазерное оборудование и два перфоратора вынес 31-летний мужчина из Перинатального центра Тобольска. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования полицейские установили, что в роддоме группа рабочих осуществляла ремонтные работы. Уходя, они оставляют инструменты в специально выделенной комнате. Задержанный также ранее там работал, но, не получив заработную плату, уволился, а позже решился на кражу.

Ночью ранее судимый тоболяк проник в комнату и вынес инструменты. Похищенные он сначала спрятал недалеко от места происшествия в лесном массиве, чтобы затем забрать их для личного пользования, но не смог довести дело до конца. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в полиции.

Теги: кража , полиция , Тобольск , уголовная ответственность
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019