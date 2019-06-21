В Тюменской области медучреждение обокрали на миллион рублей

В полицию Казанского района Тюменской области поступило сообщение о краже из медицинского учреждения. По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей.

44-летний мужчина и его 22-летний приятель сорвали замок в складском помещении медучреждения, пробрались внутрь и вынесли 250 чугунных секций от забора, 8 радиаторов отопления и 7 чугунных ванн. Похищенное сдали в пункт приема метала. Ущерб составил более 1 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).