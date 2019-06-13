Двое викуловчан за выслеживание животных оштрафованы на 1 млн рублей

15:35 13 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Суд оштрафовал двух жителей Викуловского района, которые выслеживали зверей в запрещенные для охоты сроки.

В марте 2019 года молодые люди на автомобиле "Нива" в запрещенные для охоты сроки с ружьем поехали в лес. Один из них управлял машиной, а другой фонарем освещал лес для выслеживания животных. Сотрудник ГИБДД и охотинспекторы остановили машину и задержали охотников. В салоне "Нивы" были найдены фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Суд оштрафовал каждого охотника на 500 тыс. рублей в доход государства.

Теги: охота , штрафы
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