Пенсионер выстрелил в бывшую сожительницу из-за ревности

В Омутинском районе Тюменской области 66-летний местный житель подозревается в покушении на убийство. Мужчина приревновал свою бывшую сожительницу и выстрелил в нее из ружья.

Инцидент произошел вечером 11 июня. 66-летняя женщина и 66-летний мужчина повздорили на почве ревности. Они сожительствовали друг с другом, но расстались несколько лет назад. Женщина разрешила ему жить в ее доме, сама жила отдельно, время от времени проверяя хозяйство.

Пьяный мужчина на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений взял ружье и не менее раза выстрелил женщине в спину. Раненая позвонила дочери и рассказала о случившемся, ее госпитализировали в медучреждение. Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, мужчина был задержан, в настоящее время он заключен под стражу.