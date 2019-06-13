Пенсионер выстрелил в бывшую сожительницу из-за ревности

14:00 13 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Омутинском районе Тюменской области 66-летний местный житель подозревается в покушении на убийство. Мужчина приревновал свою бывшую сожительницу и выстрелил в нее из ружья.

Инцидент произошел вечером 11 июня. 66-летняя женщина и 66-летний мужчина повздорили на почве ревности. Они сожительствовали друг с другом, но расстались несколько лет назад. Женщина разрешила ему жить в ее доме, сама жила отдельно, время от времени проверяя хозяйство.

Пьяный мужчина на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений взял ружье и не менее раза выстрелил женщине в спину. Раненая позвонила дочери и рассказала о случившемся, ее госпитализировали в медучреждение. Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, мужчина был задержан, в настоящее время он заключен под стражу.

Теги: покушение
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