Тюменец украл из гипермаркета женские колготки и 56 плиток шоколада

13:15 11 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени из магазина в торговом центре мужчина похитил товар и скрылся в неизвестном направлении. Добычей злоумышленника стали женские колготки и 56 плиток шоколада, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. 

По записям с камер видеонаблюдения была составлена ориентировка на вора. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый. Похищенный шоколад и колготки полиция изъяла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража
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