В Туре нашли тело молодого человека, пропавшего месяц назад

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели Станислава Максимюка. Тело без вести пропавшего 23-летнего юноши было найдено вчера, 28 мая, в реке Туре, недалеко от населенного пункта Яр.

Станислав ушел из дома в Тюмени еще 25 апреля. Его поиски вела полиция, все это время никаких сведений о молодого человека не было.

Сейчас СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку.