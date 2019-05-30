В Туре нашли тело молодого человека, пропавшего месяц назад

17:25 29 мая 2019
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Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели Станислава Максимюка. Тело без вести пропавшего 23-летнего юноши было найдено вчера, 28 мая, в реке Туре, недалеко от населенного пункта Яр.

Станислав ушел из дома в Тюмени еще 25 апреля. Его поиски вела полиция, все это время никаких сведений о молодого человека не было.

Сейчас СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку. 

"В ходе проведенного осмотра признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибшего, не обнаружено. В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека", — сообщили там.

Теги: без вести пропавшие , гибель , проверка
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