В Туре нашли тело молодого человека, пропавшего месяц назад

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели Станислава Максимюка. Тело без вести пропавшего 23-летнего юноши было найдено вчера, 28 мая, в реке Туре, недалеко от населенного пункта Яр.
Станислав ушел из дома в Тюмени еще 25 апреля. Его поиски вела полиция, все это время никаких сведений о молодого человека не было.
Сейчас СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку.
"В ходе проведенного осмотра признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибшего, не обнаружено. В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека", — сообщили там.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru