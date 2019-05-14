На Войновке детей, гулявших у железной дороги, забрали в полицию

В Тюмени сообщение о детях, находящихся в опасной близости от ж/д путей, поступило в полицию 11 мая. Прибывшие на место полицейские нашли у железной дороги брата и сестру — ученика 4-го класса и воспитанницу детского сада.

"Дети были доставлены в линейный пункт полиции на станции Войновка, о чем незамедлительно было сообщено их законным представителям", — сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.

Ребята рассказали, что раньше их семья жила недалеко от железной дороги, а потом переехала. По словам брата и сестры, им захотелось посмотреть, где поселились после зимы лягушки, и они вдвоем отправились на прогулку к железной дороге.

В полиции с детьми и их родителями провели профилактическую беседу о возможных тяжелых последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге, в отношении законных представителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.