На жителя Увата завели уголовное дело за кражу из газопровода

В Увате суд оштрафовал мужчину за незаконное подключение к газопроводу. Местный житель осуществил врезку, чтобы отапливать свой гараж.

О незаконном подключении к газопроводу в полицию сообщили местные жители. Как оказалось, мужчина мужчина бесплатно отапливал гараж несколько месяцев.

Ущерб ресурсоснабжающей организации составил 23 тыс. рублей. Эту сумму в ходе расследования уголовного дела мужчина возместил. Также суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей в доход государства.