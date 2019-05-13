На жителя Увата завели уголовное дело за кражу из газопровода

12:47 13 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Увате суд оштрафовал мужчину за незаконное подключение к газопроводу. Местный житель осуществил врезку, чтобы отапливать свой гараж.

О незаконном подключении к газопроводу в полицию сообщили местные жители. Как оказалось, мужчина мужчина бесплатно отапливал гараж несколько месяцев.

Ущерб ресурсоснабжающей организации составил 23 тыс. рублей. Эту сумму в ходе расследования уголовного дела мужчина возместил. Также суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей в доход государства.

Теги: кража , штрафы
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