13-летний тюменец поджег бумагу и загорелся

Несчастный случай произошел накануне в Тюменском районе. Там подросток поджег в туалете бумагу, и в результате огонь перешел на него. 13-летний мальчик, охваченный пламенем, выбежал на улицу, где с него сбили огонь взрослые.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя 16 минут после вызова. На момент осмотра ребенок находился в тяжелом состоянии. У мальчика диагностировали ожоги I–II степени в области поясницы, плеч, ягодиц, бедер. Всего пострадало около 20% тела.

"После обработки ран, наложения противоожоговых повязок и обезболивания мальчика доставили в Областную клиническую больницу №1, где ему оказывается помощь в полном объеме. По словам лечащего врача, состояние оценивается как удовлетворительное. Лечение ребенок получает в ожоговом отделении. По данным медиков, для восстановления потребуется около недели", — сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Родственники до прибытия медиков усугубили ситуацию, неправильно оказав первую помощь. Они намазали ожоги гусиным жиром. Жировая пленка создала эффект термоизоляции, что увечило площадь и глубину ожога и спровоцировало развитие гнойных процессов.

Специалисты напоминают, что место ожога необходимо охладить водой. Категорически запрещено наносить на свежие раны различные мази, кремы, масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее.