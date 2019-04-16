Мужчина попал в ДТП на угнанном авто, но его это не остановило

В селе Большое Сорокино Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя за угон машины приятеля. Самовольная поездка обернулась ДТП.
Мужчина распивал алкоголь у знакомого, а когда он уснул, гость решил прокатиться на чужой машине. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Его это не остановило, и он поехал дальше. Проехав по селу, мужчина бросил иномарку и скрылся.
Вскоре угонщика разыскали, 25-летнему молодому человеку грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
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