Мужчина попал в ДТП на угнанном авто, но его это не остановило

12:01 16 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В селе Большое Сорокино Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя за угон машины приятеля. Самовольная поездка обернулась ДТП.

Мужчина распивал алкоголь у знакомого, а когда он уснул, гость решил прокатиться на чужой машине. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Его это не остановило, и он поехал дальше. Проехав по селу, мужчина бросил иномарку и скрылся.

Вскоре угонщика разыскали, 25-летнему молодому человеку грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Теги: угон
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