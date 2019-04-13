Нейтрализованные в Тюмени бандиты готовили теракты

07:08 13 апреля 2019
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Фото - http://nac.gov.ru

В Тюмени 12 апреля была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц — сторонников международной террористической организации ИГИЛ, вынашивающих намерения совершить террористические акты", - сообщил Национальный антитеррористический комитет.

На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Теги: контртеррористическая операция , операция , террористы , ФСБ
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