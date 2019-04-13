Режим контртеррористической операции в Тюмени отменен

Контртеррористическая операция, проходившая в Тюмени минувшей ночью, успешно завершена. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, с 6 часов 23 минут 13 апреля 2019 года вводившийся в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Тюмени правовой режим контртеррористической операции отменен.
Проведение дальнейших мероприятий по пресечению возможных террористических актов будет осуществляться в рамках деятельности антитеррористической комиссии Тюменской области.
Напомним, режим контртеррористической операции был объявлен в Тюмени с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.
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