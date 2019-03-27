В Тюмени за рухнувшую на машины глыбу льда ответит УК

Фото: группа "Типичная Тюмень" / vk.com

В областном центре прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании по поводу инцидента со сходом снега с крыши дома на улице Достоевского.

Фотографии припаркованных у дома иномарок, поврежденных упавшей глыбой льда, появились на днях в сети. Было установлено, что дом находится в управлении компании "Партнеры", которое и должно было принять меры по надлежащему содержанию крыши.

"Прокуратура Калининского округа внесла директору управляющей компании представление, в котором потребовала принять меры по недопущению подобного впредь и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.