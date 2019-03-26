Под Тюменью задержали пьяного угонщика

В Нижней Тавде автоинспекторам пришлось гнаться за водителем, который неадекватно вел себя на дороге и игнорировал требования остановиться.

Сотрудники ГИБДД приметили молодого человека на "Ладе", который петлял из стороны в сторону, создавая аварийные ситуации. Вместо того, чтобы остановиться по требованию автоинспекторов, водитель прибавил скорость и продолжил движение. Экипаж ДПС начал преследование. Мужчина бросил машину на одной из улиц и попытался убежать, но был задержан полицией.

На допросе 24-летний молодой человек признался, что выпивал с другом. Когда 28-летний хозяин "Лады" уснул, приятель взял оставленные на столе ключи автомобиля и поехал кататься. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортом без цели хищения ему грозит до пяти лет лишения свободы.