Тюменца повторно осудили за участие в ОПГ Георгия Хижнякова

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Юрию Комару — одному из участников группировки по хищению иномарок в областном центре, которая под предводительством Георгия Хижнякова, бывшего главного тренера сборной России по карате, уже действовала в Тюмени больше десяти лет назад. После освобождения часть ОПГ вернулась к криминальной деятельности.

В мае 2009 года Ленинский районный суд приговорил Хижнякова, Комара и еще трех участников группировки к различным срокам лишения свободы за хищения иномарок. Георгий Хижняков был осужден к восьми годам лишения свободы, Юрий Комар — к шести с половиной годам колонии общего режима.

В 2012 году постановлением Тюменского областного суда наказание Хижнякову было снижено до 7 лет 10 месяцев лишения свободы, а в июле 2014 года он был освобожден от отбытия наказания ввиду болезни. Юрию Комару в августе 2012 года Калининский районный суд Тюмени заменил неотбытый срок на исправительные работы.

По версии следствия, в 2015 году Георгий Хижняков создал вторую организованную преступную группу для хищения иномарок. В ее состав входили Комар и еще три человека.

"Схема совершения преступлений та же, что и по первому делу. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто с места происшествия", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в январе 2018 года. Юрий Комар был задержан в июне 2018 года. В составе группировки он участвовал в хищении 11 машин общей стоимостью более 10,5 млн рублей. Суд назначил ему пять с половиной лет колонии строгого режима.

Георгий Хижняков и его сообщник находятся в розыске. Дела в отношении еще двух участников ОПГ выделены в отдельное производство и рассматриваются в Ленинском районном суде Тюмени.