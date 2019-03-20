В Тюмени пара осуждена за серию краж из дачных домиков

В Тюмени суд вынес приговор сожителям, обкрадывавшим дома в садоводческих товариществах. 26-летний молодой человек отправится в колонию надолго, его 20-летняя возлюбленная получила условный срок.

Впервые мужчина попытался совершить кражу в одиночку в апреле 2017 года в ДНТ "Корабельщик". В доме, в который он залез, не нашлось ничего ценного. После этого были кражи и покушения на кражи еще в нескольких садоводческих товариществах. С октября 2017 года молодой человек стал воровать вместе с сожительницей. Они совершили десять краж. В двух последних кражах участвовала еще одна девушку, вскоре ей тоже предстоит ответить перед законом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, из дачных домиков злоумышленники выносили бытовую технику, деньги, монеты, домашнюю утварь, украшения, инструменты. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Часть имущества была найдена полицией и возвращена потерпевшим.

Суд назначил молодому человеку пять с половиной лет колонии общего режима. Его сожительница осуждена к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил 12 заявленных исков о возмещении ущерба на общую сумму более 450 тыс. рублей.