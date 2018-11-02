В тюменские детсады под видом родителя проникал вор

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего кражи в девяти детских садах города.

Уже отбывший наказание (также за кражу) житель Магнитогорска после освобождения из мест лишения свободы приехал в Тюмень, где принялся за старое.

Под видом родителя 29-летний мужчина заходил в дошкольные учреждения и похищал технику, телефоны и деньги воспитателей. Выйти на злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

"За период с 28 августа по 21 сентября им было совершено 12 краж, одна из них — с сообщником, материалы в отношении него выделены в отдельное производство", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Потерпевшими по делу признаны девять детсадов и шесть воспитателей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 230 тысяч рублей.