В августе грибами отравились одиннадцать тюменцев

12:59 28 августа 2018
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С 1 по 24 августа 11 жителей Тюменской области отравились  грибами (август прошлого года – 4). Всего с начала сезона сбора грибов (с апреля) в регионе зарегистрировано 14 таких случаев: 3  в Тюменском районе и 11 -  в Тюмени.  

Пострадавшие от употребления в пищу самостоятельно собранных и приготовленных грибов люди взрослые. У всех отмечалась легкая и  средняя степень отравления.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напоминают, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно собирать только те грибы, в которых уверены, что они съедобны, а также правильно готовить их для употребления в пищу.

Дети, пожилые люди, беременные и кормящие матери, страдающие заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек люди должны исключить грибы из своего рациона.

В случае отравления грибами, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ознакомиться с памяткой "Как собирать и готовить грибы?" можно здесь.

Теги: грибы , отравление , Роспотребнадзор
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