На Лесобазе задержали мужчин, похищавших из жилых домов канализационные трубы

На прошлой неделе в областном центре в полицию с сообщением о кражах обратился представитель одного из ТСЖ, обслуживающего несколько домов в районе Лесобазы. Он рассказала, что в этих домах были похищены канализационные трубы.

После опроса свидетелей, изъятия отпечатков пальцев и проверки мест скупок черного метала полиция задержала двух подозреваемых. Следователи установили причастность молодых людей к трем эпизодам краж. По ночам они проникали в подъезды и забирались в подвальные помещения, где снимали канализационные трубы.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, в отношении ранее неоднократно судимых мужчин 26 и 28 лет возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная со значительным ущербом".