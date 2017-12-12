В Тюменской области пресекли контрабанду оружия

Фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный канал поставки оружия и боеприпасов в Тюменскую область. Задержаны предполагаемые организаторы – жители Тюмени 30 и 35 лет, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по региону.

В принадлежащих им гаражах были обнаружены и изъяты 15 единиц огнестрельного оружия, три основные части от пистолетов и 1300 патронов различного калибра. Задержанные приобретали на интернет-сайтах газовые и травматические пистолеты, части и макеты оружия иностранного производства, из которых впоследствии самостоятельно изготавливали боевое огнестрельное оружие.

По материалам РУФСБ России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Фигурантам избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.