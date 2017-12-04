Причастными к вооруженному нападению в Тюмени оказались пять жителей Екатеринбурга

Тюменская полиция установила участников разбойного нападения, которое произошло в сентябре этого года возле здания одной из коммерческих организаций.

К автомобилю подбежали четверо мужчин в масках, двое из них были с пистолетами. Они проткнули колеса машины ножом и, угрожая оружием, забрали у находившегося там человека сумку с 5 млн рублей.

Вскоре у одного из жилых домов полиция обнаружила машину, на которой скрылись нападавшие. В автомобиле нашли кухонный нож, рации и маску с вырезами. В подъезде жилого дома за мусоропроводом были обнаружены полиэтиленовый пакет с оружием, перчатками и одеждой.

"Были установлены лица, возможно, причастные к совершению преступления.Это пять жителей города Екатеринбурга. Один из них — организатор, разработал преступную схему и в момент совершения преступления находился в Екатеринбурге, четверо других приняли непосредственное участие", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.

Сейчас организатор и один из исполнителей задержаны. Трое других объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело.