В Тюмени неизвестные похищали фары с Porsche Cayenne

В октябре в Тюмени в полицию обратились девять владельцев автомобилей Porsche Cayenne, с которых некто похитил фары. Все кражи совершались по ночам. Последнее заявление поступило 26 октября от женщины. Тюменка сообщила, что с ее автомобиля сняли фары около ее дома на улице Транспортной.

В итоге полицией были задержаны два местных жителя 1989 и 1990 годов рождения. По версии следствия, молодые люди сбывали украденное в Москве через знакомых. Часть похищенного удалось вернуть автовладельцам, сообщили в пресс-службе тюменской полиции. На тюменцев заведено уголовное дело.