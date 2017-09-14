Криминальное трио обворовало за месяц более десятка элитных домов под Тюменью

Фото из открытых интернет-источников

Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали трех подозреваемых в серии краж из частных домов. По предварительным данным, за один месяц ни ограбили 13 дорогих домов на выезде из Тюмени, ущерб - около двух миллионов рублей.

Мужчины познакомились в местах лишения свободы. Освободившись, решили "работать" вместе. Злоумышленники тщательно готовились к каждой краже, выясняли в какое время хозяев не бывает дома и какая в жилище установлена сигнализация. При ограблении забирали деньги, ювелирные украшения, дорогую технику и элитный алкоголь. Награбленное сначала прятали в заранее арендованном гараже, а затем отвозили в Екатеринбург для продажи.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. По факту совершенных преступлений возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Полицейские проверяют злоумышленников на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ведомства.