В Ишиме расследуют смерть младенца в перинатальном центре

13:15 08 августа 2017
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ivteleradio.ru
| Фото: ivteleradio.ru

Мальчик родился в перинатальном центре Ишима Тюменской области 15 июня. Через некоторое время малыш стал плохо дышать и был помещен в реанимацию. Однако спасти ребенка не удалось: 18 июня он умер от врожденного комбинированного порока сердца.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователям уже удалось установить, что на стадии беременности матери мальчика указанное заболевание выявлено и диагностировано не было. Необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы, продолжаются, сообщили в региональном СКР.

Теги: Следственный комитет , перинатальный центр , новорожденные , гибель детей , следствие , врачи , больница
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