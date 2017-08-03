В Тюмени рассмотрели вопросы защиты обманутых дольщиков

Слушания по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов состоялись накануне в Тюмени. В них приняли участие депутаты Государственной и Тюменской областной дум, руководство областной прокуратуры, представители органов власти города Тюмени и Тюменской области, общественных организаций, застройщиков, участники долевого строительства.

Проблема обманутых дольщиков в Тюменской области эффективно решается на протяжении более семи лет. За это время в регионе решены вопросы по 67 домам, брошенным застройщиками в той или иной стадии готовности. Жилищные права восстановил 5 441 дольщик. Все они получили квартиры или компенсации в случае, если дом было невозможно достроить.

Активно велась работа и по наказанию застройщиков, не выполнивших свои обязательства перед дольщиками. "С 2013 по 2017 годы в отношении недобросовестных застройщиков было возбуждено 120 уголовных дел, осуждено 25 человек. Шесть руководителей строительных организаций, нарушивших права участников долевого строительства, приговорены к реальным срокам лишения свободы, сообщил начальник управления жилищной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

На сегодня в регионе осталось пять долгостроев: по два дома ПСК "Континент" и ЗАО "Тюменский строитель" и один дом ООО "ЛюМаксИнжиниринг". Еще восемь домов с нарушенными сроками ввода объектов в эксплуатацию находятся на контроле Главного управления строительства Тюменской области. В числе обманутых дольщиков числится 310 человек, более 40 из них пришли на публичные слушания.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.05.2017 № 1063-р регион разработал дорожные карты по каждому недостроенному объекту. В них указаны пути решения проблемы.

Стоит отметить, что судьба объектов ЗАО "Тюменский строитель" уже понятна. Достройкой ГП-8 займется надежный застройщик - ООО "Зеленый мыс", который планирует ввести объект в эксплуатацию до августа 2018 года. В этом доме получат квартиры все обманутые дольщики ЗАО "Тюменский строитель". Поэтому председатель правления ЖСК "Тихий" Нина Кирсанова обратилась правительству области с просьбой исключить дома ЗАО "Тюменский строитель" из списка проблемных.

Сложнее ситуация с домами ПСК "Континент", строительство которых застройщик вел с конца 1990-х – начала 2000-х годов. Решение о статусе этих долгостроев, их опасности для окружающих будет принимать суд (с иском о признании дома по ул. Ленина-Кирова самовольным строительством, опасным для окружающих, обратились жители соседнего дома, по второму дому по ул. Герцена-Камышинская в арбитражном суде решается вопрос о назначении судебно-строительной экспертизы). Дольщикам этих объектов, приобретавших жилье для последующего проживания в нем, предложены готовые квартиры в домах ОАО "ТДСК" в городе Тюмени, ряд из них с предложенным вариантом уже согласился.

Обсудили участники слушаний и работу региональных и федеральных властей по недопущению в будущем появления проблемных домов.

Меры защиты прав дольщиков прописаны в Федеральном законе "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с ним в стране будет создана публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Средства в этот фонд будут отчислять строительные компании, привлекающие дольщиков к строительству жилья. В случае банкротства застройщика фонд должен вернуть дольщикам вложенные средства либо организовать завершение строительства дома.

Фонд будет создан в форме публично-правовой компании, что позволит Счетной палате проводить ежегодный аудит его деятельности. "Эти правовые механизмы должны обеспечить реальные гарантии выполнения условий договора долевого строительства", - подчеркнул модератор мероприятия, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Эти меры позволят избежать появления новых проблемных объектов.

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный:

"В тюменском регионе проблема обманутых дольщиков, благодаря системной работе не является острой. Но она останется нерешенной до тех пор, пока не получит свою квартиру последняя семья, вложившая деньги в решение своего жилищного вопроса и не получившая квартиру по причине недобросовестности застройщика".

Материалы слушаний, проведенных в Тюмени, будут переданы в рабочую группу Государственной думы РФ, которая занимается разработкой правовых механизмов защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области.