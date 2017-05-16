Случай со взрывом газа в многоквартирном доме в Ялуторовске рассмотрят в суде

В Ялуторовске в судебное разбирательство перетекла трагедия, случившаяся в одном из многоквартирных домов осенью прошлого года. Тогда при взрыве из-за утечки газа один человек погиб и трое пострадали.

Обвиняемым по делу проходит начальник отдела строительства местной организации ООО НПЦ "ГЕОНИК", куда 41-летняя женщина обратилась за подключением газового отопительного котла в ее квартире. Ялуторовчанка попросила сделать работу побыстрее, поэтому все необходимые документы по согласованию решили оформить позже задним числом.

При подключении специалист негерметично соединил счетчик расхода газа с трубой газопровода, и началась утечка. Установленный сигнализатор газа ее не предотвратил, поскольку мужчина забыл включить его в сеть. Взрыв произошел на следующее утро.

В квартире в то время находилась женщина и ее трехлетний сын, супруг был возле подъезда. От полученных ожогов пострадавшая скончалась через несколько недель, у мальчика диагностировали тяжкий вред здоровью, у мужчины и проходившей мимо пенсионерки — незначительные повреждения.

"В результате взрыва дом на улице Комсомольской признали аварийным и подлежащим сносу. Кроме того, был поврежден припаркованный недалеко от дома автомобиль Renault Megan. Восьми собственникам за счет бюджетных средств выплатили стоимость поврежденных квартир — около 12 миллионов рублей", — рассказывают в областной прокуратуре.

Работник ООО НПЦ "ГЕОНИК" признал вину в преступлении.