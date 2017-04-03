Югорчанин выбросил в окно порвавшую с ним сожительницу

14:03 03 апреля 2017
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В городе Покачи за покушение на убийство перед судом предстанет ранее неоднократно судимый местный житель.

В октябре 2016 года подвыпивший мужчина поссорился со своей сожительницей. В тот день женщина намеревалась его бросить. Рассвирепевший мужчина начал ее избивать, параллельно он несколько раз ударил ее в голову ножом. Продолжая бить женщину, мужчина утащил ее на кухню и вытолкнул из окна — квартира была на третьем этаже. Несмотря ни на что, женщину удалось спасти. Очевидцы быстро вызвали скорую и ее отвезли в больницу.

Сейчас агрессивный югорчанин находится под стражей, сообщает СК по Югре.

Теги: убийство , избиение , конфликт , покушение
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