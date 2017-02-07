Обокравшей знакомого девушке грозит до пяти лет тюрьмы

На днях в Тюмени в полицию обратился 24-летний молодой человек, который сообщил, что у него из квартиры пропали 10 тысяч рублей. Как выяснилось, ночью он распивал алкоголь вместе со знакомой девушкой. На утро в квартире не было ни ее, ни денег.

Стражи правопорядка провели комплекс необходимых оперативных мероприятий, составили ориентировку и изъяли отпечатки пальцев. В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась нигде официально не трудоустроенная жительница Аромашевского района 1994 года рождения, сообщают в пресс-службе областного УМВД.

Девушка призналась в преступлении, пояснив, что "просто захотелось денег для себя". Сейчас на нее заведено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.