В Тюмени подросток пытался ограбить магазин

Накануне сообщение о разбойном нападении поступило в центр оперативного управления Тюмени от продавца одного из магазинов.

Прибывшие туда сотрудники Росгвардии застали молодого человека с ножом в руке. Увидев стражей правопорядка, он попытался скрыться, но это ему не удалось.

В ходе дальнейшего разбирательства в отделе полиции выяснилось, что у тюменца 2000 года рождения уже есть судимость. На преступление юноша пошел, потому что понадобились деньги.

За разбой ему грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе тюменской Росгвардии.