В Тюмени молодые люди избивали и грабили женщин на свиданиях

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Накануне в областной столице сотрудники уголовного розыска задержали четырех мужчин, подозреваемых в разбое и грабеже.

По версии следствия, молодые люди знакомились с женщинами в интернете и договаривались о свидании. Встретиться они предлагали у девушек дома. Мужчины приезжали по названному адресу, врывались в квартиру, избивали жертву и забирали деньги и ценные вещи. Они всячески угрожали женщинам, запугивали их, состригали у них волосы.

После оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось поймать подозреваемых. Трое фигурантов приехали из ближнего зарубежья, четвертый — из Красноярска. Мужчины рассказали, что в Тюмень отправились именно для совершения преступлений.

Сейчас все четверо находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж" и "Разбой". Расследование продолжается, полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.