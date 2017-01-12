В Тюменском районе мужчина угнал грузовик, чтобы съездить за спиртным

12:16 12 января 2017
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Нарушителя задержали автоинспекторы в поселке Богандинском. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Урал", чтобы проверить у водителя документы. Оказалось, что находившийся за рулем 25-летний житель Таджикистана был пьян, никаких документов он предъявить не смог.

Когда мужчину доставили в отделение полиции для разбирательства, он сознался, что грузовик угнал. Ночью он приметил незапертый автомобиль и решил съездить на нем за спиртным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: угон , уголовное дело
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