В кадровом конкурсе "Лидеры возрождения" смогут участвовать тюменцы, работающие в новых регионах России

Конкурсы "Лидеры возрождения", направленные на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей стартовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Финалисты будут включены в кадровый резерв народной республики/области. Кроме того, победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.

Стать участниками могут граждане старше 20 лет с управленческим опытом не менее года. Также они должны иметь связь с регионами проведения конкурсов, например, гражданство территории, проживать на территории не менее 1 года, учиться или работать не менее года на территории. Принять участие могут и граждане РФ, если они были рождены в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях, а также если их близкие родственники в настоящий момент проживают на одной из этих территорий.

Участники ожидают, что "Лидеры возрождения" станут отправной точкой для возвращения к мирной жизни. "Благодаря проведению конкурса появятся новые сильные специалисты, и мы сможем наконец-то решить большое количество существующих проблем и вернуться к мирной жизни", — поделилась Елена Коба, помощник судьи из Донецка, отправившая заявку.

Глава ДНР Денис Пушилин тоже отметил высокий интерес к кадровому отбору:

Конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" набирает обороты. Многие люди, как в республике, так и временно уехавшие за её пределы, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Они расценивают участие в конкурсе как уникальный шанс найти свое место в будущем Донбасса. Я призываю тех, кто еще не подал заявку на участие, сделать это.

Участие в кадровых конкурсах — это шанс для амбициозных и талантливых руководителей сделать свой вклад в будущее нашей страны. Например, в России уже 4 года существует проект "Лидеры России", перед участниками которого открываются серьёзные карьерные перспективы. Так, победитель прошлого сезона конкурса из Тюмени Олег Трофимов занял пост замминистра образования и науки ДНР. Ранее он возглавлял институт биологии ТюмГУ.

Зарегистрироваться в качестве участника любого из четырех конкурсов можно на сайте лидерывозрождения.рф. Для этого необходимо создать личный кабинет, подтвердить участие в конкурсе, заполнить анкету и написать эссе.