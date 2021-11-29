Владимир Якушев: задача регионов - снизить распространение коронавируса

Снизить распространение коронавируса в разы - масштабная задача для всех регионов, подчеркнул полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.
Коэффициент распространения инфекции в регионах УрФО за неделю опустился ниже до 0,99. но еще выше, чем в средней по России - 0,93, количество выявляемых случаев коронавируса по-прежнему сохраняется на высоком уровне. "Введённые ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача: снизить распространение инфекции в разы, акцентировал внимание Владимир Якушев", - сообщает пресс-служба полпреда.
Коечный фонд в регионах УрФО загружен на 82,5 процента. Фактически занято 17 419 коек, это на 3,3 тысячи меньше, чем неделей раньше. Высвободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.
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