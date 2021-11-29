Тюменским предпринимателям предоставят дополнительные налоговые льготы

По инициативе губернатора Александра Моора депутаты Тюменской облдумы рассмотрели и приняли региональный закон о дополнительных налоговых льготах для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В соответствии с законом, который внес в облдуму губернатор Тюменской области Александр Моор, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении Инфоцентра.

"Новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.