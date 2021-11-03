Якушев: регионы УрФО могут ужесточить антиковидные меры из-за сложной эпидситуации

10:36 03 ноября 2021
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Полномочный представитель Президента Владимир Якушев обсудил с главами регионов УрФО соблюдение ограничительных мер, действующих в период с 30 октября по 7 ноября, и отметил их готовность ужесточить антиковидные меры. 

Главная задача нерабочих дней, объявленных главой государства, – остановить темпы заболеваемости COVID-19, напомнил полпред. "Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер и по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции", - акцентировал полпред. 

В регионах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию. Если действующих мер окажется недостаточно, то регионы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и сохранение здоровья и безопасности жителей.  В частности, 2 ноября такие решения приняли власти Свердловской области и Югры, отметили в полпредстве.

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