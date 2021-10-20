Оперштаб: в Тюменской области нерабочими станут дни с 30 октября по 7 ноября

В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, заявил Оперштаб.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сегодня объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. При этом глава государства отметил, что в регионы, где обстановка по коронавирусу наиболее тяжелая, могут ввести выходные раньше.