Александр Моор накануне Дня России вручил землякам награды

Торжественная церемония вручения губернатором наград Тюменской области, поощрений правительства Тюменской области состоялась 11 июня.

Перед награждением Александр Моор поздравил участников церемонии с Днем России и поблагодарил их за трудолюбие, целеустремленность и вклад в социально-экономическое развитие области.

"Каждый из вас на своем рабочем месте плодотворным трудом и добрыми делами вписывает новые яркие страницы в историю региона и нашей страны, - обратился к землякам Александр Моор. - Вы гордость и слава Тюменской области. Настоящие профессионалы, чей талант и опыт способствуют развитию территории. Мне особенно приятно лично поздравить всех вас с наступающим праздником и заслуженными наградами".

В завершение встречи губернатор пожелал всем награжденным успехов в работе и достижения новых профессиональных высот, сообщает ОперШтаб.