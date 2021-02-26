В Тюменской области до 28 марта продлили режим ограничений

18:22 26 февраля 2021
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Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 28 марта.

 Как сообщили в Опершртабе, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим7 Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.

"Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей", - прокомментировал решение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Александр Моор , коронавирус
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